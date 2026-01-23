Freitagfrüh, kurz nach sieben Uhr, wurden die Feuerwache Ahorn-Kaltenbach sowie die Feuerwehren Bad Ischl und Pfandl zu einem Einsatz in die Katrinstraße alarmiert. Im dortigen Schülerwohnheim hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Rasch konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Wasserdampf hatte den Alarm irrtümlich ausgelöst.

Kaum zurück in der Wache, folgte für die Ehrenamtlichen der nächste Auftrag. In der Linzerstraße war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Florianis übernahmen Verkehrsregelung und Aufräumarbeiten. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Bad Ischl, die Polizei sowie zwei Mannschaften des Roten Kreuzes.

Quelle und Bildmaterial: www.ff-badischl.at