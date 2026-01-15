LAAKIRCHEN. Die im letzten Jahr gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen für das Gemeindebudget zeigen Erfolg: Auch im Voranschlag für 2026 schafft Laakirchen wieder ein ausgeglichenes Haushaltsgleichgewicht. Die Fraktionen betonten in der Gemeinderatssitzung einhellig die Bedeutung des eingeschlagenen Weges.

Steigende Kosten bringen derzeit viele Gemeinden in finanzielle Nöte. Um auch in Zukunft den nötigen Spielraum für wichtige Investitionen zu erhalten, stellt Laakirchen laufend seine Ausgaben auf den Prüfstand. Dieser Konsolidierungspfad trägt nun Früchte: Das laufende Budget für 2026 bringt bei Ausgaben von rund 33,6 Mio Euro eine schwarze Null, eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

An Investitionen aus dem laufenden Budget ist unter anderem ein Straßenprojekt in Reintal geplant, zudem wird die Wasserrettung beim Ankauf eines neuen Fahrzeuges unterstützt. Ebenfalls in Vorbereitung sind umfassende Erneuerungsarbeiten am Kanalsystem sowie die Sanierung der Rohrbrücke – beides wird aus den Kanalbenützungsgebühren finanziert und soll im Laufe des Jahres begonnen bzw. umgesetzt werden.

Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger zeigt sich mit dem nun verabschiedeten Voranschlag zufrieden: „Unsere Anstrengungen haben Früchte gezeigt, Laakirchen bleibt weiterhin finanziell handlungsfähig. Wir werden auch in Zukunft unsere Bemühungen fortsetzen, den nötigen Spielraum für wichtige Investitionen zu erhalten.“