Am Donnerstag kam es in einem Zug zu einem Polizeieinsatz. Drei Männer ohne gültige Fahrkarten wurden am Bahnhof Vöcklabruck angehalten und kontrolliert. Laut Polizei soll einer der Männer dem Zugbegleiter ein Messer vorgehalten haben.

Drei rumänische Staatsbürger im Alter von 40, 48 und 55 Jahren wurden am 29. Jänner 2026 in einem Zug Richtung Salzburg ohne gültige Fahrscheine angetroffen. Nachdem ihnen die Weiterfahrt untersagt worden war, zeigte der 55-Jährige dem Zugbegleiter ein nicht aufgeklapptes Taschenmesser. Der Zugbegleiter meldete den Vorfall umgehend der Polizei.

Polizeieinsatz am Bahnhof Vöcklabruck

Am Bahnhof Vöcklabruck wurden die drei Männer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei verhielt sich der 40-Jährige aggressiv und leistete massiven Widerstand gegen eine polizeiliche Durchsuchung. Er versuchte mehrfach, die einschreitenden Polizisten zu attackieren und musste festgenommen werden.

Festnahme und weitere Maßnahmen

Aufgrund einer starken Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme des 40-Jährigen nicht möglich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden der 48- und der 55-Jährige entlassen. Der festgenommene 40-Jährige wurde am Folgetag, dem 30. Jänner 2026, einvernommen, zeigte sich geständig und wird angezeigt.

Quelle: LPD OÖ