Am Samstag, den 24. Januar 2026, fand im Asiahouse in Vöcklabruck die Generalversammlung des UBSV Attnang/Vöcklabruck statt. Im Rahmen dieser Versammlung wurde der Vorstand neu gewählt, und es gab einige bemerkenswerte Entwicklungen.

Ehrengäste und Neuwahlen

Die Veranstaltung wurde von Ehrengästen begleitet, darunter:

Gerda Weichsler-Hauer , Präsidentin des OÖ. Behindertensportverbandes

, Präsidentin des OÖ. Behindertensportverbandes Wolfgang Pesendorfer , Vizepräsident der Sportunion OÖ

, Vizepräsident der Sportunion OÖ Tanja Grander, Sportreferentin der Stadt Vöcklabruck

Die Wahl wurde von Gerda Weichsler-Hauer und Tanja Grander durchgeführt, und das Ergebnis war die Wiederwahl von Konsulent Dietmar Ematinger als Obmann. Er wird nun für weitere vier Jahre die Geschicke des Vereins leiten.

Vorstandsstruktur

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Obmann : Dietmar Ematinger (wiedergewählt)

: Dietmar Ematinger (wiedergewählt) Stellvertreter : Andreas Reiter

: Andreas Reiter Finanzreferent : Horst Penteker

: Horst Penteker Schriftführer : Georg Piesch und Wolfgang Lehmann

: Georg Piesch und Wolfgang Lehmann Kassenprüfer: Friedrich Schiller und Manfred Stritzinger

Diese Kontinuität im Vorstand bietet Stabilität und die Möglichkeit, die zukünftigen Pläne für den Behindertensport im Bezirk Vöcklabruck, Grieskirchen und darüber hinaus effektiv umzusetzen.

Dankesworte des Obmanns

Dietmar Ematinger äußerte seinen Dank für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, insbesondere mit dem Finanzreferenten Horst Penteker und den Sektionsleitern:

Manfred Eisenknapp für Tennis und Tischtennis

für Tennis und Tischtennis Gerald Hohensinn, der sich aktiv für Rollstuhlbasketball und Rollstuhltennis einsetzt

Ematinger betonte, wie wichtig diese Unterstützung für den Verein ist und äußerte seine Vorfreude, gemeinsam mit dem neuen und alten Team in die Zukunft zu starten.