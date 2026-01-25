Am Samstag, den 24. Januar 2026, fand im Asiahouse in Vöcklabruck die Generalversammlung des UBSV Attnang/Vöcklabruck statt. Im Rahmen dieser Versammlung wurde der Vorstand neu gewählt, und es gab einige bemerkenswerte Entwicklungen.
Ehrengäste und Neuwahlen
Die Veranstaltung wurde von Ehrengästen begleitet, darunter:
- Gerda Weichsler-Hauer, Präsidentin des OÖ. Behindertensportverbandes
- Wolfgang Pesendorfer, Vizepräsident der Sportunion OÖ
- Tanja Grander, Sportreferentin der Stadt Vöcklabruck
Die Wahl wurde von Gerda Weichsler-Hauer und Tanja Grander durchgeführt, und das Ergebnis war die Wiederwahl von Konsulent Dietmar Ematinger als Obmann. Er wird nun für weitere vier Jahre die Geschicke des Vereins leiten.
Vorstandsstruktur
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
- Obmann: Dietmar Ematinger (wiedergewählt)
- Stellvertreter: Andreas Reiter
- Finanzreferent: Horst Penteker
- Schriftführer: Georg Piesch und Wolfgang Lehmann
- Kassenprüfer: Friedrich Schiller und Manfred Stritzinger
Diese Kontinuität im Vorstand bietet Stabilität und die Möglichkeit, die zukünftigen Pläne für den Behindertensport im Bezirk Vöcklabruck, Grieskirchen und darüber hinaus effektiv umzusetzen.
Dankesworte des Obmanns
Dietmar Ematinger äußerte seinen Dank für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, insbesondere mit dem Finanzreferenten Horst Penteker und den Sektionsleitern:
- Manfred Eisenknapp für Tennis und Tischtennis
- Gerald Hohensinn, der sich aktiv für Rollstuhlbasketball und Rollstuhltennis einsetzt
Ematinger betonte, wie wichtig diese Unterstützung für den Verein ist und äußerte seine Vorfreude, gemeinsam mit dem neuen und alten Team in die Zukunft zu starten.
