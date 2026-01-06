Einen Großeinsatz löste ein Wohnhausbrand am Montagnachmittag in der Ortschaft Mauern aus. Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Eine Person befand sich im Gebäude und sich eigenständig ins Freie retten.

Waldarbeiter welche auf den Brand aufmerksam wurden, kamen dem Verletzen zur Hilfe und brachten ihn in Sicherheit. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Team der Rot Kreuz Ortstelle Frankenburg und unseren Feuerwehr- und Gemeindearzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die zehn alarmierte Feuerwehren führten, umgehend nach dem Eintreffen am Einsatzort, einen umfassenden Löschangriff durch. Durch mehrere Versorgungsleitungen konnte die Löschwasserversorgung sicher gestellt werden. Im Anschluss waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Die Feuerwehr Frankenburg stand mit allen Fahrzeugen und 41 Mitgliedern im Einsatz.