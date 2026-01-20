Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 31. Jänner 2026 zum Konzert von Catastrophe & Cure ein. Die oberösterreichische Indie-Alternative-Band präsentiert mit „In The Wind“ ihr aktuelles, fünftes Studioalbum – eine Rückkehr zu gitarrenlastigen Klangwelten zwischen Melancholie und hymnischer Weite.

Seit ihrer Gründung 2009 entwickelt die sechsköpfige Formation um Sänger Johannes Eder aus Steyr einen eigenständigen Sound zwischen Indie‑Rock, Alternative und elektronischen Einflüssen. Mit Lukas Kargl (Gitarre), Maximilian Atteneder (Keyboard), Dominik Pandelidis (Bass), Sebastian Kargl (Cello) und Raphael Rameis (Schlagzeug) schafft die Band atmosphärische Songstrukturen, die Vergänglichkeit und Akzeptanz thematisieren. Das von Kritik und Publikum gleichermaßen geschätzte Album „In The Wind“ wurde jüngst vom Musikmagazin Haubentaucher als „Tonträger des Monats“ ausgezeichnet.

Stilistisch bewegen sich Catastrophe & Cure zwischen Shoegaze, Post‑Punk und popaffiner Eingängigkeit. Vergleiche mit The Cure, Radiohead oder Arcade Fire liegen nahe, ohne dass die Band ihre eigene Handschrift verliert. 2013 ausgezeichnet mit dem FM4 Amadeus Award, zählt die Gruppe heute zu den beständigen Stimmen der heimischen Indie‑Szene. Im Vorprogramm spielt die Band End of Radio, die mit dichten Soundtexturen und introspektivem Songwriting ergänzend zum Hauptact auftritt. Die Veranstaltung wird von einer ehrenamtlichen Musikgruppe im OKH kuratiert und umgesetzt.

Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 22€ im Vorverkauf / 25€ an der Abendkassa. Für Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Tickets gibt es an der Abendkassa oder vorab via Website: www.okh.or.at/programm

Ort: EG Veranstaltungssaal | barrierefreier Zugang