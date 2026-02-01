Am 23. Jänner fand die Jahreshauptversammlung der Marktmusik Schörfling im Gasthaus Koderhold statt. Zahlreiche Musiker:innen folgten der Einladung, was einmal mehr den starken Zusammenhalt innerhalb des Vereins unterstrich.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand der Rückblick auf das vergangene Jubiläumsjahr, das von vielen musikalischen Höhepunkten und besonderen Veranstaltungen wie etwa dem dreitägigen Jubiläumsfest geprägt war. In den Berichten der Funktionäre wurde deutlich, wie intensiv und erfolgreich das Jahr 2025 verlaufen ist.

Bezirksjugendreferentin-Stv. Stefan Daspersgruber überbrachte die Grußworte der Bezirksleitung des OÖ Blasmusik-Bezirksverbands Vöcklabruck und bedankte sich für die stetige Teilnahme an den Wertungsspielen. Weiters gratulierte er zum bravourös organisierten Jubiläumsfest und wünschte alles Gute für das neue Vereinsjahr.

Bürgermeister Gerhard Gründl jun. gratulierte dem Vorstand und insbesondere den Jugendreferentinnen Marion Kroißmayr und Magdalena Bachinger zu ihrer wertgeschätzten Arbeit, die derzeit im speziellen im Verein sichtbar ist. 2025 wurden 3 Jungmusiker:innen neu in den Verein aufgenommen, aktuell besteht dieser aus 62 Mitgliedern, wobei noch 23 Jungmusiker:innen und 13 Blockflötenschüler:innen in Ausbildung sind. Weiters bedankte er sich bei Kapellmeisterin Theresa Hubweber, die nach einem Jahr intensiver Arbeit bereits Enormes erreicht hat und aus dem Verein nicht mehr wegzudenken ist. Auch die Teilnahme der Musiker:innen an der so gut besuchten Jahreshauptversammlung zeige, wie lebendig die Gemeinschaft und wie gut der Zusammenhalt ist.

Ein feierlicher Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren die Ehrungen verdienter Musiker:innen für ihre langjährige Zugehörigkeit, ihr Engagement und ihre besonderen Verdienste um den Verein:

Verdienstmedaille in Bronze (15 Jahre Mitglied): Lea Cenatiempo und Christoph Sailer

Verdienstmedaille in Gold (35 Jahre Mitglied): Gerhard Gründl jun.

Verdienstkreuz in Gold (55 Jahre Mitglied): Rudolf Mühlbacher

Abschließend wurde ein Ausblick auf das Jahr 2026 gegeben. Geplante Ausrückungen, Konzerte und vereinsinterne Aktivitäten versprechen bereits jetzt ein abwechslungsreiches Vereinsjahr.

So lädt die Marktmusik Schörfling zur nächsten Veranstaltung am kommenden Samstag, 7. Februar um 20:00 Uhr herzlich zum Dirndlball ins Gasthaus Koderhold ein!