Kunsthandwerk gepaart mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm in wunderschönem Ambiente an der Traun erwartet Sie am Samstag, 14. und Sonntag, 15. März 2026 im Kulturzentrum ALFA Laakirchen – Steyrermühl. Das gezeigte Handwerk und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm machen den Markt zum Ausflugsziel für die ganze Familie zum Frühlingsbeginn.

Dekoratives für den Innen- und Außenbereich und viel österliches Brauchtum, wie zum Beispiel die Kunst des Eierverzierens oder das Backen von traditionellem Ostergebäck, wird in den frühlingshaft dekorierten Sälen der alten Papierfabrik gezeigt. Bei der Sonderausstellung gibt es besondere Exponate zum Thema „Passionskrippen und Sakrales zur Passion“ zu bewundern. Die „Tanzenden Hasen“ und ein lustiges Ostergewinnspiel bieten Unterhaltung für die ganze Familie und wecken die Freude auf den Frühling und das Osterfest.

Kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm

Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag das „Trio Inflagranti“ und am Sonntag darf man sich auf „ausgfuXt“ aus dem Ausseerland freuen. Kulinarisch werden die Gäste von örtlichen Anbietern mit verschiedensten Schmankerln verwöhnt.

Kinderprogramm mit Hasenstall und Basteleien

Viel Spaß verspricht das umfangreiche Kinderprogramm. Die jungen Besucher/innen können sich beim Palmbuschenbinden, Eierverzieren oder beim Drucken kreativ austoben. Außerdem warten eine Osterhasenbackstube, ein Hasenstall und ein Erlebnisspielplatz auf die Kinder.

Nähere Infos finden Sie unter www.laakirchen.at/ostermarkt

Öffnungszeiten:

Samstag, 14. März 2026,09:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 15. März 2026, 09:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: € 5,00; Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre frei.