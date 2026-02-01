Am 31. Januar 2026 verwandelte sich der Grünberg in Gmunden einmal mehr in das Mekka für Berglauf-Fans: Der traditionsreiche Mülibankerllauf feierte sein 40-jähriges Jubiläum – ein Fest für Sportbegeisterte, Familien und Wander:innen gleichermaßen. Bei nahezu perfekten Bedingungen gingen die Teilnehmer:innen an den Start und erlebten einen Tag voller Ausdauer, Emotionen und Gemeinschaft.

Eine ganz besondere Ehre war dem Mitbegründer Ferdl Grafinger zuteil: Mit dem Startschuss eröffnete er offiziell das Jubiläumsevent und wurde für seine langjährige Verdienste und die Gründung dieses einzigartigen Traditionslaufes gefeiert.

Auch kulinarisch wurde die Tradition hochgehalten: Im Ziel wartete auf die Läufer:innen und Wander:innen ein frisch gebackenes Brot mit handgerührter Butter, ein kleines, aber bedeutendes Symbol der Mülibankerllauf-Geschichte.

Der Lauf bietet Herausforderungen für jedes Niveau: Vom 2,8 km Vertical über anspruchsvolle Trails bis zum klassischen Berglauf über 7,4 km. Alle Finisher:innen wurden mit einer Medaille geehrt, die Sieger:innen des Berglaufes erhielten zusätzlich das handgefertigte Miniatur-Mülibankerl, eine Erinnerung, die Tradition und sportlichen Erfolg vereint.

Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen der Spitzenathlet:innen: Oliver Pfaffenwimmer vom Running Collective OÖ und Johanna Simmer vom Traunsee Trailrunning Club sicherten sich die Siege im Traillauf. In der Vertical-Wertung beeindruckten Mathias Gwechenberger mit 19:05 Minuten und die mehrfache Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr, die den Anstieg in sensationellen 21:42 Minuten meisterte.

Das schnellste Team am Grünberg war das „Team Schnellkaputt“ mit Christian Auer, Daniel Eichmair und Eva-Maria Ragger. In der Familienwertung triumphierte die „Bergziegenbande“ mit Kerstin Buchinger, Johannes Brandl, Christa Fellner und Gregor Fellner. Traditionell wurde auch die Mittelzeit der Wanderer prämiert – hier sicherten sich Anna und Ursula Kurz sowie Adolf Leiss den Sieg.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmer:innen, Helfer:innen und Unterstützer:innen, die den Mülibankerllauf auch im 40. Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben, ein Tag, der zeigt, wie Sport, Gemeinschaft und Tradition Hand in Hand gehen.