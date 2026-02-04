Gmunden, Frühjahr 2026 – Zum 500-jährigen Jubiläum des habsburgischen Salzhandels aus dem Salzkammergut nach Böhmen taucht das K-Hof Kammerhof Museum Gmunden tief in die Geschichte ein. In Kooperation mit dem Verein Weg des Salzes präsentiert die Sonderausstellung „Weißes Gold – 500 Jahre Salzhandel mit Böhmen“ spektakuläre Exponate, die nicht nur Geschichte- und Regionalfans begeistern.

Wo einst die kaiserliche Salzbehörde über das wertvolle Gut wachte, erwacht 2026 die Geschichte zum Leben. Der Gmundner Kammerhof wird zum Schauplatz einer einmaligen Zeitreise, die den beschwerlichen Weg des Salzes von den Gruben in Bad Aussee bis in die böhmischen Zentren nachzeichnet.

Im historischen Sitz der Salzverwaltung werden im Frühjahr 2026 zu den bereits bestehenden Dauerausstellungen im Rahmen der Jubiläumsausstellung „500 Jahre Salzhandel mit Böhmen“ seltene Objekte dieses, für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der heutigen Bezirkshauptstadt so wichtigen Industriezweiges gezeigt. Ergänzt werden hauseigene Exponate durch Leihgaben der Partnerbetriebe von Bad Aussee bis Budweis.

Zu sehen sind u. a. Objekte aus dem Salztransport zu Wasser und zu Land, Werkzeuge und Exponate der salzverarbeitenden Betriebe und des Handels mit dem „weißen Gold“. So gehört etwa der Salztransport über den zugefrorenen Traunsee im Jahre 1830 in Form eines Großdioramas samt Arbeits-, Prunk- und Vergnügungsschlitten der damaligen Gesellschaft zu noch nie gezeigten Ausstellungs-Highlights nicht nur für Geschichtefans und Regionalbegeisterte. Auch seltene Gemälde sowie Zunft- und Prozessionsfahnen aus dem 18. Jahrhundert werden präsentiert. Ein Film, der die heutigen musealen Aktivitäten am ehemaligen Salzweg dokumentiert sowie ein interaktives Salz-Piraten-Spiel für Kinder ergänzen und untermalen historische Ereignisse und machen sie auch für junges und junggebliebenes Publikum greifbar und lebendig.

Mit dieser Jubiläumsausstellung setzen das K-Hof Kammerhof Museum Gmunden und der Verein Weg des Salzes ein Zeichen für die kulturelle Identität der Region und würdigen die jahrhundertelange Verbindung zwischen dem Salzkammergut und Böhmen.

Eine weitere Attraktion im Kontext der Jubiläumsausstellung ist die Open-Air-Schau „Vom Traunsee hinaus in die Welt“. Die entlang der Gmundner Esplanade präsentierte Retrospektive entstand als Teil der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024. Auf zwölf großformatigen Bildtafeln macht sie die Pionierleistungen der Pferdeeisenbahn und Dampfschifffahrt sowie deren innovative Schöpfer für Passanten und Passantinnen erlebbar.

Weiterführende Informationen: www.wegdessalzes.at | www.k-hof.at |

www.salzkammergut-2024.at/projekte/vom-traunsee-hinaus-in-die-welt