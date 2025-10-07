In Des­sel­brunn hat sich Mon­tag­abend ein Ver­kehrs­un­fall ereig­net. Ers­ten Anga­ben nach ende­te der Unfall rela­tiv glimpflich.

Der Unfall pas­sier­te Mon­tag­abend auf der L1263 Des­sel­brun­ner Stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Des­sel­brunn. Aus noch unbe­kann­ter Ursa­che kam dort offen­sicht­lich ein PKW von der Fahr­bahn ab. Drei Feu­er­weh­ren wur­den zur Per­so­nen­ret­tung nach einem Ver­kehrs­un­fall alar­miert. Direkt ein­ge­klemmt war dann zum Glück aber offen­bar niemand.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr führ­ten die Ber­gung des ver­un­fall­ten PKW durch. Die L1263 Des­sel­brun­ner Stra­ße war zwi­schen Des­sel­brunn und Rüs­torf für etwa eine hal­be Stun­de gesperrt. Die Feu­er­wehr lei­te­te den Ver­kehr ört­lich um.