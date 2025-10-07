In Desselbrunn hat sich Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben nach endete der Unfall relativ glimpflich.
Der Unfall passierte Montagabend auf der L1263 Desselbrunner Straße im Gemeindegebiet von Desselbrunn. Aus noch unbekannter Ursache kam dort offensichtlich ein PKW von der Fahrbahn ab. Drei Feuerwehren wurden zur Personenrettung nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Direkt eingeklemmt war dann zum Glück aber offenbar niemand.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten die Bergung des verunfallten PKW durch. Die L1263 Desselbrunner Straße war zwischen Desselbrunn und Rüstorf für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.
Schreibe einen Kommentar