In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei in Ebensee am Traunsee zunächst wegen eines Bankalarms alarmiert. Während des Einsatzes wurden die Beamten auf einen Verkehrsunfall im Nahbereich aufmerksam gemacht.

Gegen 02:25 Uhr wurden Polizeikräfte wegen eines Einbruchsalarms zu einer Bank beordert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Während die Beamten auf eine Kontaktperson warteten, informierte ein Passant über einen kurz zuvor erfolgten Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Nähe.

Beifahrer verhielt sich zunehmend aggressiv

Laut Polizei zeigte sich der 39-jährige Beifahrer des gleichaltrigen Lenkers bei der Unfallaufnahme zunehmend aggressiv gegenüber den Polizisten. Er soll auf einen Beamten zugelaufen mit der geballten Faust zugelaufen sein. Ein weiterer Polizist konnte den Angriff rechtzeitig verhindern.

Festnahme nach Drohungen und Widerstand

Nach der Festnahme habe der Mann den Beamten mehrfach mit dem Umbringen gedroht. Zudem trat er mit den Füßen gegen die Polizisten und versuchte, einem weiteren Beamten einen Kopfstoß zu versetzen, so die Polizei. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der 39-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ