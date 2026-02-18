Auch heuer waren 21 Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen gemeinsam mit ihrem Servier- und Getränkekundelehrer Matthias Praschl beim 68. Wiener Opernball im Einsatz. Die angehenden Touristikerinnen betreuten 28 Logen, zwei exklusive Sitzbereiche sowie die Parterre-Foyer-Bar und zeigten dabei ihr Können auf höchstem Niveau.

Mit ihrem professionellen, charmanten und souveränen Auftreten überzeugten die Jugendlichen zahlreiche prominente Gäste – darunter Fran Drescher, bekannt als Schöpferin und Hauptdarstellerin der Kultserie „Die Nanny“, sowie Sharon Stone, die gemeinsam mit Gastgeber Karl Guschlbauer begrüßt wurde. Besonders beeindruckend war für die Abordnung aus Bad Ischl die Betreuung der Swarovski-Loge, in der das berühmte Opernball-Diadem der Debütantinnen live im ORF präsentiert wurde.

Neben zahlreichen internationalen Persönlichkeiten kamen die Jugendlichen auch mit Vertreterinnen und Vertreter aus dem Top-Management, der Wirtschaft und Politik in Kontakt. Serviert wurden ausgewählte österreichische Qualitätsweine, Sekt und eine exklusive Champagnerauswahl.

Der Arbeitstag war lang – von 16:00 Uhr bis 07:00 Uhr morgens –, dennoch meisterten die Schülerinnen und Schüler ihren Einsatz mit großem Engagement. Bis zum offiziellen Ballende um 05:00 Uhr waren sie stets freundlich, aufmerksam und mit einem Lächeln für die Gäste da.

Die Jugendlichen zogen nach dieser doch sehr anstrengenden Ballnacht ein durchwegs positives Resümee. „Es war spannend und faszinierend, eine Veranstaltung dieser Größe aus nächster Nähe zu sehen, sozusagen eine „Blick hinter die Kulissen“ werfen zu können, meinte Hannah und Max schloss sich ihr mit den Worten an: „Es ist schon toll zu wissen, dass man Teil eins so berühmten Events ist, schließlich ist es ja nicht irgendein Ball, sondern doch der berühmte Wiener Opernball.“