Ein 61-jähriger Pole ist am Donnerstag nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Elektrofachgeschäft im Bezirk Vöcklabruck festgenommen worden. Der Mann steht zudem im Verdacht, in den vergangenen Jahren mehrere weitere Eigentumsdelikte begangen zu haben.

Auf frischer Tat ertappt

Der 61-Jährige wurde am 19. Februar 2026 dabei erwischt, wie er versuchte, einen Laptop aus einem Elektrofachgeschäft zu stehlen. In weiterer Folge nahmen Polizeibeamte Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen auf.

Verdacht auf weitere Diebstähle

Im Zuge der Erhebungen konnte der Mann insgesamt acht weiteren Eigentumsdelikten im Zeitraum zwischen 2022 und 2026 zugeordnet werden. Laut Polizei soll er dabei vorwiegend hochpreisige Laptops und Smartphones aus diversen Einkaufszentren und Elektronikgeschäften entwendet haben.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der 61-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

LPD OÖ