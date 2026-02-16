Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Sturz von einer Terrasse schwer verletzt worden.

Abkürzung führte auf Privatgrundstück

Der Mann war am 15. Februar 2026 gegen 22:10 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von einer Veranstaltung, als er eine vermeintliche Abkürzung nahm. Dabei gelangte er auf ein privates Grundstück und über einen schneefreien Zugang auf die Terrasse eines Wohnhauses.

Sturz aus 3,5 Metern Höhe

Von der Terrasse stürzte der 35-Jährige aus rund 3,5 Metern Höhe über das Geländer in die Tiefe. Er kam auf der darunterliegenden asphaltierten Garageneinfahrt zu liegen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.