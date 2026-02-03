Seltsam ist sie geworden, unsere Welt.

Es gibt nur mehr schwarz oder weiß, links oder rechts, dafür oder dagegen.

Überall lauern die Fettnäpfchen der Korrektheit.

Den Jakobsweg gehen war gestern.

Heute gilt es, den Fettnäpfchenparcours zu meistern!

Martin Kosch ist mittlerweile völlig verunsichert:

Was darf man noch sagen?

Wer könnte sich persönlich angegriffen fühlen?

Was passiert, wenn man sich irrtümlich vergendert?

Kann man korrekt unkorrekt sein?

Martin Kosch hat sich bisher stets bemüht, alles richtig und korrekt zu machen, jedes

Fettnäpfchen zu umschiffen.

Doch jetzt steigt er auf den Sprungturm des Lebens und setzt zum Bauchfleck an!

Oder wird es doch eine Arschbombe?

Regie: Andi Peichl