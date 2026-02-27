Ein deutsches Paar geriet am 27. Februar 2026 während einer Bergtour am Traunstein in Schwierigkeiten. Aufgrund der massiven Schneelage kamen die beiden vom markierten Weg ab und mussten schließlich per Polizeihubschrauber gerettet werden.

Abseits des markierten Weges

Der 26-jährige Mann und seine 34-jährige Begleiterin begannen am Vormittag ihre Tour über den Naturfreundesteig auf den Traunstein. Nach einer Rast beim Naturfreundehaus wollten sie über den Mairalmsteig ins Tal absteigen. Gegen 13:10 Uhr gerieten sie auf einer Seehöhe von etwa 1400 Metern rechts vom markierten Weg in Schwierigkeiten.

Die 34-Jährige rutschte aus, konnte jedoch von ihrem Partner aufgefangen werden. Der 26-Jährige alarmierte daraufhin die Rettungskräfte mittels Handy.

Rettung per Hubschrauber

Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus, und beide Bergsteiger wurden schließlich per Taubergung durch den Polizeihubschrauber in Sicherheit gebracht. Die 34-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und ins Tal gebracht.

LPD OÖ