Donnerstagabend kam es auf der B145 im Gemeindegebiet von Regau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Familie wurde dabei leicht verletzt.

Ein 29-jähriger bosnischer Staatsbürger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 5. Februar 2026 gegen 21 Uhr gemeinsam mit seiner 29-jährigen Lebensgefährtin und dem vierjährigen Sohn auf der B145 in Fahrtrichtung Vöcklabruck unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck sein Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung, also Richtung Gmunden.

Unfall an Einmündung zur Schörflinger Straße

Als der 20-Jährige links in die Schörflinger Straße Richtung Attnang einbog, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 29-Jährige sowie seine Lebensgefährtin und das Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Quelle: LPD OÖ