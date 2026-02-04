GMUNDEN. Unter dem Motto „Durch Zeit & Klang“ lädt die Werkskapelle Laufen Gmunden‑Engelhof am Samstag, 21. Februar 2026, zu einer musikalischen Zeitreise im Rahmen des traditionellen Jahreskonzerts ein. Eröffnet wird der Konzertabend im Stadttheater Gmunden um 19:43 Uhr vom vereinseigenen Laufenten‑Jugendorchester unter der Leitung von Michaela Gassenbauer. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigen dabei die lebendige Nachwuchsarbeit der Werkskapelle im Laufenten‑Jugendclub.

Im Hauptprogramm nimmt Kapellmeister Manuel Ecklbauer das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Epochen, Stile und Klangwelten. Die Auswahl reicht von der kraftvollen „Generations Fanfare“ (Otto M. Schwarz) über die atmosphärischen „Postcards from Tomorrow“ (Gauthier Dupertuis) bis hin zu jazzigen Zeitporträts wie „Dave Brubeck – A Portrait in Time“ (Arr. Robert W. Smith).

Mit Filmmusikklassikern wie „Back to the Future“ (Arr. Marcel Sauer) und „Doctor Who: Through Time and Space“ (Arr. Robert Buckley) führt die Werkskapelle das Konzertmotto konsequent fort. Das weltbekannte „Baba Yetu“ (Christopher Tin) sowie das energiegeladene „Eighties Flashback“ (Arr. Paul Murtha) runden das Programm ab und versprechen einen abwechslungsreichen Konzertabend voller Nostalgie, Emotion und musikalischer Präzision.

Durch den Abend führt wie gewohnt Obmann Mathias Schrabacher. Saaleinlass: 19:00 Uhr

Kartenvorverkauf

Erwachsene: 15 € | Jugend (13–19 Jahre): 10 € Reservierungen und Karten sind erhältlich bei:

Online‑Reservierung (gültig nach Mailbestätigung)

0699 16 601 702

Caleo Store Gmunden

marketing@wk-laufen.at

allen Mitgliedern der Werkskapelle Laufen

Laufenten‑Jugendclub & Mitspielen in der Werkskapelle

Der Laufenten‑Jugendclub bietet Kindern und Jugendlichen ganzjährig musikalische Aktivitäten, Proben, Workshops und gemeinsame Auftritte. Am Freitag, 27. Februar, von 14:30 bis 16:00 Uhr findet wieder ein kostenloser Laufenten‑Nachmittag mit viel Spiel & Spaß für Kinder ab mindestens 4 Jahren statt. Im Anschluss sind Kinder ab 10 Jahren zum „Ducks“-Jugendtreff eingeladen.

Weitere Informationen zu Terminen, Einstiegsmöglichkeiten und Angeboten gibt es bei Jugendreferentin Tanja Schobesberger (0650 57 00 685, jugendreferat@wk-laufen.at) oder auf der Website www.wk-laufen.at. Auch Erwachsene und Jugendliche, die ein Blasinstrument neu erlernen oder nach einer Pause wieder einsteigen möchten, sind bei der Werkskapelle Laufen Gmunden‑Engelhof jederzeit herzlich willkommen.