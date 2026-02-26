Nach dem grandiosen Erfolg der ersten MINT-Saison in der Stadtbücherei Gmunden (damalige Themen: Chemie, Physik, Samen und Pflanzen) gibt es nun die Fortsetzung:

Am Freitag, 13.03.2026, von 15.00 bis 18.00 Uhr, lautet die Überschrift:

„Alles bewegt sich“ – Wie ist das nun mit der Mobilität?

An diesem Nachmittag wird versucht, die Welt der Mobilität zu verstehen: Wie bewegen sich Menschen und Dinge? Können Luftballon-Autos fahren? Warum können Windräder Dinge transportieren? Was muss man tun, um Luftballons hüpfen zu lassen?

Die Mobilität ist eine tolle Sache! Und das Beste daran: Mit ganz viel Spaß, Spannung und Staunen lässt sich ganz viel darüber lernen…

Kids von 5 bis 7 können sich nach Herzenslust bei verschiedenen Experimentierstationen austoben und in zur Thematik passenden Büchern schmökern.

Keine Anmeldung. Kein Eintritt.

Das Bücherei-Team freut sich, wenn wieder viele Kinder MI(N)T dabei sind.