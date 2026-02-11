Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 27. Februar herzlich zu Erwin & Edwin ein. Die Wiener Formation präsentiert ihre einzigartige Mischung aus Blasmusik-Tradition und elektronischen Beats – Songs für den Club in der Stadt und das Bierzelt am Land.

Ihr aktuelles Album „DES IS JO DES“ zeigt die erweiterte Bandbreite der Brass-Electro-Pioniere. Was als Experiment begann, entwickelte sich zu einem eigenständigen Sound: Blasinstrumente treffen auf Hip-Hop-Beats, traditionelle Elemente verschmelzen mit Club-Musik. „Wir haben Songs für den Club in der Stadt und das Bierzelt am Land“, beschreibt Schlagzeuger Simon Gramberger das Konzept. Eine Musik, die Generationen verbindet.

Die fünfköpfige Band eroberte seit 2012 kontinuierlich ihre Nische. Der Durchbruch: Platz 1 der österreichischen Electronic Charts auf iTunes. Festival-Auftritte bei Frequency und Urban Art Forms folgten. Der *Kurier* nennt sie „eine der lässigsten Bands des Landes“.

„Explosive Live-Shows“ versprechen die Medienberichte – und das bei hoher Instrumentalqualität. Erwin & Edwin schaffen, was selten gelingt: Sie überbrücken verschiedene Lebenswelten musikalisch. Blasmusik wird zu Tanzmusik, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Für Fans von Parov Stelar, LaBrassBanda und Meute ein Muss.

Das neue Album „DES IS JO DES“ dokumentiert ihre stilistische Weiterentwicklung: sowohl elektronische Club-Hymnen als auch akustische Momente. Tradition neu interpretiert für moderne Hörer. Was in Wien begann, hat längst die österreichische Musiklandschaft verändert.

Nach über einem Jahrzehnt Bandgeschichte stehen Erwin & Edwin für Innovation ohne Beliebigkeit. Sie beweisen: Heimat und Moderne müssen sich nicht ausschließen – sie können tanzen.

Support HOLZA

Der niederösterreichische Musiker Holza, bekannt aus Starmania, setzt nach seinem Debüt „Kummowa“ erfolgreich auf eigene, liveorientierte Musik. Seine moderne Austropop-Mischung mit Reggaeton- und Dancehall-Elementen begeistert vor allem auf der Bühne. Ende des Jahres erscheint sein neues Album „lifeloving“, das Lebensfreude und Gemeinschaft feiert

Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro im Vorverkauf, 28 Euro an der Abendkassa bzw. 14 Euro für Jugendliche. Weitere Infos und Tickets: www.okh.or.at/programm