Meteorologe: Christian Brandstätter

Region: Salzkammergut (Bezirk Vöcklabruck und Gmunden)

Mit einer mittleren Temperatur von rund 2,7 Grad lag der Februar um etwa 2,1 Grad über dem langjährigen Mittel der Klimaperiode 1991-2020. Der dritte Wintermonat zeigte sich wechselhaft, auf zeitweise winterliche Witterungsabschnitte folgte gegen Monatsende zunehmendes vorfrühlingshaftes Wetter, erklärt Meteorologe Christian Brandstätter.

Laut METEO-data hatte der Februar relativ viel zu bieten und zeigte, was im letzten Wintermonat so alles möglich ist. Der Monat begann recht durchschnittlich mit leichten Plusgraden tagsüber und leichtem Frost in der Nacht. Zu Beginn der zweiten Monatsdekade stellte sich kurz eine Westwetterlage ein mit stürmischem Wind am 12. Februar. Hier wurden gebietsweise Sturmböen registriert, wie z.B. in St. Wolfgang mit 80 km/h oder in Vöcklabruck mit 83 km/h. Ab der Monatsmitte stellte sich winterliches Wetter ein mit zeitweiligen Schneefällen. Zwischen dem 15. und 20 Februar gab es bis ins Flachland Schneedecken bis zu 10 cm. Auf dem Feuerkogel wurden Schneehöhen etwas über 90 cm gemessen.

Zwar gab es in 16 Nächten Nachfrost, die Tiefstwerte lagen jedoch meist im einstelligen Minusbereich. An den letzten Tagen im Februar setzte sich mit einer ausgeprägten südwestlichen Strömung vorfrühlingshaftes Wetter durch. Die Temperaturen stiegen tagsüber bei viel Sonnenschein auf rund 11-14 Grad und örtlich auch darüber möglich. Lediglich in Nebelgebieten blieben die Höchstwerte deutlich darunter.

Insgesamt war der Februar in vielen Regionen zu nass. Die Monatsniederschlagsmenge in Seewalchen betrug 93,0 mm, gut 50% mehr als im langjährigen Mittel. Am 24. Februar wurde dabei die höchste Tagesmenge von knapp 21 mm gemessen. In Altmünster wurden am selben Tag 28 mm registriert, in Bad Goisern sogar 40 mm. In Bad Ischl wurden am 24. Februar sogar 42 mm verzeichnet. Spitzenreiter dürfte St. Wolfgang mit knapp 44 mm gewesen sein.

Der März bringt statistisch gesehen bereits einen deutlichen Übergang vom Winter zum Frühling, die durchschnittliche Temperatur liegt bei 4,4 Grad. Der wärmste Märztag wurde im Jahr 1990 mit 24,0 Grad gemessen, während der tiefste Wert im Jahr 2005 bei -19,9 Grad lag. Damit ergibt sich eine außergewöhnliche Temperaturspanne von 43,9 Grad zwischen dem absoluten Höchst- und Tiefstwert im März. Im langjährigen Mittel verzeichnet der März 13,4 Grad Frosttage sowie 1,4 Eistage.