Vöcklabruck – Nach dem Abbau des einzigen Bankomaten am Bahnhof Vöcklabruck herrscht großer Unmut unter den Reisenden und Pendlern. Binnen weniger Tage wurden bereits mehr als 200 Unterschriften für die Wiederinstallation des Bankomaten gesammelt. „Bargeld bedeutet Freiheit und Unabhängigkeit, gerade auch auf Reisen! Die FPÖ setzt sich für die flächendeckende Bargeldversorgung im ganzen Bezirk Vöcklabruck ein und verteidigt auch das Recht auf Bargeldzahlung,“ so NAbg. Mag. Gerhard Kaniak, der freiheitliche Bezirksparteiobmann. Kaniak bekräftigt damit auch die Forderung der FPÖ-Stadtgruppe Vöcklabruck, die unmittelbar nach Bekanntwerden der Bankomatentfernung die Initiative ergriffen hat und auch die Unterschriftenaktion aktiv unterstützt.

Es sei völlig unbegreiflich, wieso an einem so wichtigen Knotenpunkt wie dem Vöcklabrucker Bahnhof, der täglich von tausenden Menschen frequentiert wird, kein Bankomat mehr vorhanden sei.

Bargeld gebe den Menschen die Sicherheit, jederzeit und überall Einkäufe bezahlen zu können, egal ob das Internet streikt, der Akku leer ist oder das Terminal spinnt.

„Wie groß das Interesse der Menschen am Erhalt einer flächendeckenden Bargeldversorgung und Annahmeverpflichtung ist, hat man auch bei unserer Veranstaltung Februar 2023 in Lenzing gesehen, bei der rund 200 Personen teilgenommen haben“, so Kaniak abschließend.