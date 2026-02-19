VÖCKLABRUCK. Werdende Mütter und Väter erfahren bei den Geburtsvorbereitungskursen am Salzkammergut Klinikum (SK) Vöcklabruck alles, was für die Zeit vor, während und nach der Geburt des Babys wichtig ist. Beim Informationsabend für werdende Eltern erhalten sie außerdem fachliche Einblicke von ÄrztInnen, einer Hebamme sowie einer Stillberaterin. Der nächste Informationsabend ist am 4. März 2026, am 9. März 2026 startet der nächste Geburtsvorbereitungskurs.

Bei den Informationsabenden für Schwangere sowie deren Partner am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck erhalten werdende Eltern fachliche Einblicke aus der Sicht eines Gynäkologen/einer Gynäkologin, eines Kinderarztes/einer Kinderärztin sowie einer Stillberaterin. Die leitende Hebamme Margit Terwul stellt den TeilnehmerInnen das Kreißzimmer sowie die Arbeit der Hebammen vor.

Nächste Termine für Informationsabende für werdende Eltern:

4. März 2026 von 18 – 20 Uhr

3. Juni 2026 von 18 – 20 Uhr

23. September 2026 von 18 – 20 Uhr

Ort: Festsaal im Ausbildungszentrum des SK Vöcklabruck

Kosten: kostenlos

Geburtsvorbereitungskurse für Frauen und Paare

Wer sein erstes Baby erwartet, für den sind vor der Geburt viele Fragen offen. Im Geburtsvorbereitungskurs für Frauen und Paare (gesamt 3 Abende) gibt es viele Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Unter anderem erfahren die TeilnehmerInnen, dass im SK Vöcklabruck (fast bei jeder Geburt) die 1:1 Betreuung durch eine Hebamme pro Schwangere gewährleistet werden kann. Zudem werden die MitarbeiterInnen aus der Pflege sowie die Hebammen in regelmäßigen Abständen bei Seminaren auf den neuesten Stand betreffend Stillen gebracht. Im Rahmen der Geburtsvorbereitungskurse wird auch eine Kreißzimmerbesichtigung in Vöcklabruck durchgeführt. Der Kurs ist für Schwangere ab der 30. Schwangerschaftswoche ideal, Anmeldungen sind notwendig.

Nächste Termine für die Geburtsvorbereitungskurse:

9. bis 23. März 2026

30. März bis 20. April 2026

27. April bis 11. Mai 2026

18. Mai bis 15. Juni 2026

22. Juni bis 6. Juli 2026

Ort: Festsaal im Ausbildungszentrum des SK Vöcklabruck

Kosten: 75 Euro pro Person (inkludiert 3 Abende mit jeweils 2,5 Stunden)

Anmeldung: telefonisch unter 05 055471-33915; Montag bis Freitag (8 bis 12 Uhr)