Am Freitag, dem 6. Februar 2026, fand die Gemeindebediensteten-Bezirksmeisterschaft der Younion im Skifahren im Skigebiet Radstadt statt. Bei ausgezeichneten Wetterbedingungen und optimalen Pistenverhältnissen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gemeinden des Bezirks in einem fairen und spannenden Wettkampf messen.

Insgesamt nahmen 80 Gemeindebedienstete am Skitag teil, 50 davon auch bei der Meisterschaft, darunter 10 Teilnehmer aus der Gemeinde Pfaffing. Der Wettbewerb, der als Riesentorlauf ausgetragen wurde, verlief dank der sorgfältigen Organisation und des guten Wetters reibungslos und ohne Zwischenfälle.

Die erfolgreichen Ergebnisse der Pfaffinger Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Detail:

Herren 50: 2. Platz – Markus Geier

Herren 40: 1. Platz – Gerald Brandt, 5. Platz – Simon Wenzl

Herren 30: 1. Platz – Markus Brandt, 3. Platz – Wolfgang Schiemer

Damen 50: 2. Platz – Michaela Neuwirth

Damen 40: 1. Platz – Anita Eggl, 4. Platz – Hella Brandt

Damen 30: 4. Platz – Alexandra Neudorfer

Damen 20: 1. Platz – Verena Grabler

Die Tagessieger des Wettbewerbs waren Gerald Brandt und Dolores Schoberleitner (Ampflwang). Verena Grabler verpasste den Tagessieg nur um 0,38 Sekunden und sicherte sich den hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Die Veranstaltung verlief ohne Verletzungen und wurde von allen Beteiligten sehr positiv bewertet. Sie stellte nicht nur einen sportlichen Höhepunkt dar, sondern auch eine Gelegenheit zum kollegialen Austausch und zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls unter den Gemeindebediensteten des Bezirks.

Besonders erwähnenswert war die gute Stimmung auf der Rückfahrt. Der Bus wurde auf der Heimreise von den Teilnehmern spontan zu einem „Partybus“ umfunktioniert, was den Tag in einer entspannten und fröhlichen Atmosphäre abrundete.

Die Gemeindebediensteten-Bezirksmeisterschaft im Skifahren 2026 wird allen Teilnehmern und Organisatoren als gelungenes Ereignis in Erinnerung bleiben.