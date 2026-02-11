Kontakte und ein gutes Netzwerk sind für Ein-Personen-Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Die WKO Bad Ischl lud gemeinsam mit dem Netzwerk Handwerk & Vermittlung Inneres Salzkammergut ins Hand.Werk.Haus Salzkammergut nach Bad Goisern am Hallstättersee. „Aus unserem regelmäßigen EPU-Netzwerk-Treffen haben wir dieses Mal ein EPU-Netzwerke-Treffen gemacht“, erklärt Andreas Promberger (WKO), der sich über den großen Zuspruch freute und die EPU-Services der WKO präsentierte.

Die Geschäftsführerin von REGIS (Regionalentwicklung Inneres Salzkammergut), Nadine Guggenberger, stellte das Leader-Förderprogramm der EU vor. Dieses hat die Stärkung des ländlichen Raums zum Inhalt. Mit Guggenbergers Hilfe konnten bereits viele Projektideen aus der Region erfolgreich für die neun REGIS-Gemeinden umgesetzt werden.

Das Projekt Zukunftsraum Salzkammergut versteht sich als Plattform für Innovation, Vernetzung, Nachhaltigkeit und (Kreativ-)Wirtschaft. Martin Schott und Markus Stockmaier informierten über ihre Absicht, das Salzkammergut zukunftsfit zu machen. Als Plattform für mutige Ideen, kreative Köpfe und klimafreundliches Wirtschaften hat das Projektteam bereits einige Vorhaben in der Pipeline, auf deren Umsetzung man gespannt sein darf.

Das Hand.Werk.Haus Salzkammergut, in dem auch etliche Ein-Personen-Unternehmen ihre Heimat gefunden haben, hat sich zum Zentrum für handwerkliche Gegenwartskultur entwickelt. Dass dies auch in Zukunft so bleibt, dafür sorgen Didi Laimer-Hubmann, Michael Körner und Verena Haidl. Mit ihrem Netzwerk Handwerk & Vermittlung Inneres Salzkammergut, einem von REGIS geförderten Leader-Projekt, hat man sich zum Ziel gesetzt, die regionale Handwerks- und Kulturtradition in der Region weiter zu stärken. Handwerk sichtbar machen und in die Zukunft zu tragen, ist das Credo der drei. Unter dem Titel Craft&Art sind zahlreiche Veranstaltungen und Workshops zur Handwerksvermittlung geplant. Auch auf das kooperative Modell der Otelo eGen, das sich für EPU anbietet, ging Didi Laimer-Hubmann in seiner Präsentation ein.

Bestens bewirtet vom Team des Werkstatt-Beisls klang der EPU-Treff bei anregenden Gesprächen aus. Spannend wird auch das nächste Treffen in dem gerade entstehenden creative hub im Gewerbepark Lodenfrey. Der Termin dafür wird rechtzeitig bekanntgegeben.