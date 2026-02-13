Der Wiener Opernball ist nicht nur ein glamouröses Highlight der jährlichen Ballsaison, sondern auch eine Bühne für junge Talente, die ihr Können unter Beweis stellen.

Beim diesjährigen Wiener Opernball zeigten 32 Schüler/innen der HLW Vöcklabruck im Auftrag der renommierten Cateringfirma Gerstner einmal mehr ihr Können und ihre Professionalität. Der Ball in der Wiener Staatsoper bot nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit für die jungen Erwachsenen, ihre Fähigkeiten in einem außergewöhnlichen und glanzvollen Umfeld unter Beweis zu stellen.

Auch heuer übernahmen die Schüler/innen eine zentrale Rolle in der Betreuung der Gäste, sowohl in den exklusiven Logen als auch im prachtvollen Marmorsaal. Zum über fünfzehnten Mal sorgte eine Gruppe HLW-Schüler/innen mit ihrem professionellen Service und Auftreten dafür, dass es den prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur an nichts fehlte. Dabei glänzten sie mit einem hohen Maß an Organisationstalent und gastronomischem Geschick. Drei Fachlehrerinnen begleiteten die Schüler/innen und konnten so ebenfalls das einzigartige Ambiente hautnah miterleben.

Für die Schülerin Hannah Eder war der Opernball eine „tolle“ Erfahrung: „Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Highlights waren der schöne Blumenschmuck und die magische Atmosphäre.“

Der Serviceeinsatz in der Wiener Staatsoper wird den Schüler/innen der HLW Vöcklabruck nicht nur in ihrer beruflichen Laufbahn von Nutzen sein, sondern bleibt auch eine prägende Erinnerung:

„Einmal in die Welt der Reichen einzutauchen, einmal die Logistik, die hinter so einem Event steht, kennenzulernen und einmal in einen Frack schlüpfen zu dürfen, war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Vor allem auch den Teamgeist zu spüren, der bis 6 Uhr in der Früh präsent war, war einfach unbeschreiblich.“, so Eva Lechner aus der fünften HLW.

Die Schule hat einmal mehr gezeigt, dass sie nicht nur in der Ausbildung von Fachkräften, sondern auch in der praktischen Umsetzung bei besonderen Ereignissen wie dem Wiener Opernball führend ist. Die Mehrheit der beim Opernball eingesetzten oberösterreichischen Schüler/innen wird an der HLW Vöcklabruck ausgebildet.