Mit dem Jahresabschluss 2025 endete ein äußerst erfolgreiches Jahr des ARBÖ Ortsclub Gmunden im Gasthaus RABL in Gschwandt. Mit dem Jahresbericht 2025 eröffnete Obmann Christian Pühringer diese feierliche Stunde und begrüßte alle Mitglieder recht herzlich. Große Erfolge brachte der Ladys Day im Prüfzentrum Gmunden, bei dem wichtige Details im Bezug auf PKW Technik, Radwechsel, kleine Pannen etc mit den Teilnehmerinnen besprochen wurden. Ein Tag der offenen Tür mit anschließender Oldtimer Ausfahrt lockte unzählige Teilnehmer nach Gmunden und als krönender Abschluss gab es noch zwei Charity Days in der Weihnachtszeit 2025 gemeinsam mit dem Verein „FAHRER für KINDER“. Sogar das Christkind kam mit dem Schlitten auf einem LKW-Sattelzug zum ARBÖ Stützpunkt Gmunden und brachte Geschenke für die anwesenden Kids!

Die gesamten Einkommen von sage und schreibe € 2000,- wurde zur Überraschung des Tages an die Obfrau des Vereines „Fahrer für Kinder“ Jutta Jackstatt übergeben, die „zufällig“ im zweiten Gastraum des Gasthaus Rabl ebenfalls einen Jahresabschluss hatten. Die Freude war natürlich riesengroß und die Überraschung war mehr als gelungen!

Mit einem ausgezeichneten „Bratl in da Rein“ wurde dann der Abend im Gasthaus Rabl kulinarisch perfektioniert und in gemütlicher Runde abgeschlossen. Die Planung für das Jahr 2026 ist in vollem Gange und verspricht für das kommende Jahr unter anderem mit dem 35 Jahre Fest ARBÖ Gmunden Ende Juni 2026 ebenso erfolgreich zu werden!