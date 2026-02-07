Am Freitag, den 24. Jänner 2026, hielt die Stadtkapelle Laakirchen ihre Jahreshauptversammlung im Gasthof Baderin Laakirchen ab. Der Abend begann um 19:00 Uhr mit einer feierlichen Messe, die von einem Bläserensemble der Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde.

Im Anschluss daran fand die Jahreshauptversammlung statt, die auf ein ausgeglichenes und erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken konnte. Die Berichte des Vorstandes und der Funktionäre zeigten deutlich, dass die Stadtkapelle Laakirchen organisatorisch, musikalisch und kameradschaftlich auf einem soliden Fundament steht.

Neuwahlen standen in diesem Jahr keine auf der Tagesordnung. Der Blick richtet sich jedoch klar nach vorne: Ein besonderer Schwerpunkt wird 2026 auf der Jugendarbeit liegen. Ziel ist es, wieder verstärkt junge Musikerinnen und Musiker für den Verein zu begeistern, um den Fortbestand der Stadtkapelle Laakirchen für die kommenden Jahrzehnte – ja Jahrhunderte – zu sichern.

Ein sichtbares Zeichen dieser Nachwuchsarbeit ist die Faschingszeit: Unter dem Namen „Brasshoppers“, dem bekannten Namen der Jugendkapelle, ist die Stadtkapelle heuer wieder im Stadtgebiet unterwegs. An den Samstagen bis zum Faschingsdienstag sorgen die Musikerinnen und Musiker mit Faschingswagen und schwungvoller Musik für Stimmung und gute Laune.

Der Höhepunkt des Faschings findet am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, statt. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Laakirchen lädt die Stadtkapelle zum großen Faschingsausklang ins Feuerwehrhaus Laakirchen ein. Die gesamte Bevölkerung ist herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag gemeinsam zu feiern.

Musikalisch blickt die Stadtkapelle Laakirchen bereits auf den Höhepunkt des Vereinsjahres voraus: Das Frühlingskonzert 2026 findet am Freitag, 11. April 2026, um 20:00 Uhr im AlFa-Zentrum Steyrermühl statt.

Abgerundet wurde die Jahreshauptversammlung mit Ehrungen, seitens des Blasmusikverbandes und der Stadtgemeinde Laakirchen durch ihren Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger.

Die Stadtkapelle Laakirchen freut sich über die tatkräftige Unterstützung der gesamten Bevölkerung in und um Laakirchen durch den Besuch ihrer Veranstaltungen und blickt optimistisch auf ein erfolgreiches musikalisches Vereinsjahr 2026.