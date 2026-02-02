Am Samstag, den 7. Februar, findet am Hochlecken wieder der beliebte Kinderskitag statt.

An diesem Tag fahren Kinder bis einschließlich 15 Jahre kostenlos Ski. Für Kinder unter 6 Jahren wird die Liftkarte wie gewohnt auf die jeweilige Begleitperson überschrieben. Der Kinderskitag soll Familien einen unkomplizierten und leistbaren Skitag ermöglichen und sorgt jedes Jahr für viele fröhliche Stunden im Schnee. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Familien und viele lachende Kindergesichter auf den Pisten.