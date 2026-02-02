LAAKIRCHEN. Die Startplätze für die Birnstock-Stadtmeisterschaft sind jedes Jahr heiß begehrt. Auch heuer war das Turnier in der Gmundner Eishalle mit 18 Moarschaften ausgebucht. Der Wanderpokal für den Stadtmeister ging schließlich an „Wer kau der kau“.

Nach einer spannenden Vorrunde setzte sich in den Finalspielen die Moarschaft „Wer kau der kau“ mit Gabi Möslinger, Herbert Grill, Alois Mistlberger und Heinz Pinaucic durch. Silber ging an die „Sonntagspartie“, Platz 3 und damit Bronze sicherte sich das „Traunfeldquartett“.

Die Meisterschaft wurde von der Stadtgemeinde und dem ESV Laakirchen unter Obmann Mario Schöfbänker ausgetragen. Bei der Siegerehrung bedankten sich Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger und Sportreferent Ing. Stefan Holzleithner, BSc, MSc für die hervorragende Organisation. Anschließend wurden die Medaillen und der Wanderpokal übergeben. Die letztplatzierte Moarschaft bekam als Trostpreis den von der Fleischhauerei Kinast gesponserten Knackerkranz.

Ergebnisliste und weitere Fotos auf: www.laakirchen.at