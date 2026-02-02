Die OÖ Landesmeisterschaften werden aus Kostengründen seit vielen Jahren gemeinsam mit den Bundesländer-Verbänden von Niederösterreich und Salzburg durchgeführt, dieses Jahr in der Eissporthalle St. Pölten. Die Läuferinnen des Eislaufvereins durften sich über ihr sehr erfolgreiches Abschneiden freuen.

Marie Födinger (15) holte mit zwei ausgezeichneten Programmen den Junioren-Vizemeistertitel für Gmunden und damit nach 20 Jahren wieder die erste Medaille in der Juniorenklasse für den Eislaufverein.

Leonore Hessenberger (15) setzte sich mit zwei ausdrucksstark und technisch sauber gelaufenen Programmen gegen die starke Linzer.

Konkurrenz durch und sicherte sich den Jugendtitel. In der Schülerklasse sorgten Lea Theresa Pfaff (15) und Philippa Lang (11) mit Gold und Silber für einen Doppelsieg.

Weitere Goldmedaillen erliefen Paula Fischer (9) in der Klasse Juvenile und Nelly Hagmair in Basic Novice Mixed. Adele Schiermair (7) lief in der Gruppe der jüngsten Teilnehmer zu Silber, ebenso Paulina Quatember (12) in der Kategorie Pre-Novice Mixed.

Von 13.-15. März 2026 sind Österreichs Eiskunstläufer beim 2. Schloss Orth Cup in der Gmundner Eishalle zu sehen. Im Rahmen dieses Skate Austria Cup Bewerbes werden auch die Österreichischen Schülermeister ermittelt.