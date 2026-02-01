Am 31. ​Jänner 2026 lud die SPÖ Oberösterreich mit Landesparteivorsitzendem Martin Winkler zum Finale der Veranstaltungsreihe „Energy Day“ ins Nationalparkzentrum Molln ein. Zahlreiche Traunviertlerinnen und Traunviertler folgten der Einladung, um mehr über den „Winkler-Plan“ zu erfahren, der Oberösterreich energieunabhängig und wirtschaftlich stärker machen soll. ​

Der Winkler-Plan: Energieunabhängigkeit und finanzielle Stärkung der Gemeinden ​

Martin Winkler präsentierte seine Vision für ein starkes Oberösterreich: „Von den Ideen aus unserem Energie- und Wirtschaftsprogramm profitieren alle – Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden und die Wirtschaft. ​ Wir setzen auf den Ausbau von Kombikraftwerken aus Wind und Wasser, um Oberösterreich energieunabhängig zu machen.“ Er kritisierte die Blockade von Projekten wie im Kobernaußerwald und betonte die Notwendigkeit günstiger Energie für das Bundesland. ​

Ein weiterer Schwerpunkt des Plans ist die finanzielle Stärkung der Gemeinden. ​„Mit der Senkung der Landesumlagen auf den Bundesschnitt hätten die Gemeinden rund 220 Mio. Euro mehr finanziellen Spielraum. ​Dieses Geld könnte in lokale Baufirmen und Infrastruktur investiert werden“, so Winkler. ​ Er kritisierte die aktuelle Regierung, die die Gemeinden finanziell unter Druck setze. ​

Zuspruch aus dem Traunviertel ​

Die Veranstaltung fand großen Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern. ​SP-Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu betonte die Bedeutung von leistbarem Wohnen, sicheren Arbeitsplätzen und verlässlicher Kinderbetreuung im ländlichen Raum. ​„Martin Winkler will die Gemeinden finanziell stärken und in regionale Betriebe sowie moderne Infrastruktur investieren, damit das Traunviertel auch in Zukunft ein attraktiver Lebensraum bleibt.“ ​

Hannes Heide, Abgeordneter zum Europäischen Parlament, hob die Bedeutung von Energieunabhängigkeit hervor: „Martin Winkler hat eindrucksvoll erklärt, dass es in Oberösterreich möglich ist, unsere Energie selbst und unabhängig zu erzeugen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die internationalen und europäischen Einflüsse auf Strompreise und Wirtschaft abzufedern.“ ​

Gemeinsam für ein starkes Oberösterreich ​

Martin Winkler rief die Menschen im Traunviertel dazu auf, gemeinsam für ein starkes Oberösterreich einzutreten: „Ich will ein Oberösterreich, in dem es wirtschaftlich wieder aufwärts geht und die Lebensqualität steigt. ​ Dafür brauche ich die Unterstützung der Menschen aus dem Traunviertel.“ ​

Mehr Informationen zum Programm von Martin Winkler finden Sie auf www.derwinklerplan.at