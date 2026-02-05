Eine Kreuzfahrt – das klingt nach Sonne, Meer und guter Laune. Doch was passiert, wenn man selbst an Bord arbeitet? Eva Maria Marold erzählt in ihrem neuen Kabarettprogramm von ihrem „Traumjob“ als Sängerin auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff – und davon, wie schnell der Traum zum Abenteuer wird. Die Kabinen sind winzig, die Passagiere oft anstrengend und das Meer scheint unendlich. Zum Glück hat Eva ihre Musiker dabei – Nichtschwimmer zwar, aber mit Humor, Herz und jeder Menge Musik. Gemeinsam trotzen sie Wind, Wellen und Alltagswahnsinn. Doch dann gerät das Schiff in Seenot – und plötzlich stellt sich die große Frage: Was zählt im Leben wirklich?

Unter der Regie von Serge Falck wird die „Costa Dekadenzia“ zur Bühne für pointierten Humor und ehrliche Emotionen.

Thomas Raab schreibt: „Eva Maria Marold ist grandios – wenn sie erzählt, lacht man laut, und wenn sie singt, bekommt man Gänsehaut. Tief bewegend und einfach großartig.“

Das Programm ist eine Mischung aus Kabarett, Musik und Theater – mit vielen Songs, witzigen Szenen und auch nachdenklichen Momenten. Wer Eva Maria Marold kennt, darf sich auf viel Gesang und musikalischen Humor freuen. Mit jeder Menge Witz, Charme, Gesang und Selbstironie nimmt sie das Publikum mit auf eine turbulente musikalische Reise voller Chaos, Gefühl und Lebensfreude.

