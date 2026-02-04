Matthias Kretschmer stellte die letzten Jahren fast ausschließlich auf internationalen Kunstmessen aus. Größere Ausstellungen in Gmunden ließ der stets volle Terminkalender kaum noch zu, und dennoch war und ist die Malerei der direkteste Bezug des Künstlers zu seiner Jugendstadt. Sein selbst erklärtes Ziel, nach Jahren des Aufbaus des Gmundner Kunstvereins und der Organisation der POTENTIALS OÖ Kunstmesse, ist, wieder mehr seiner Leidenschaft der Malerei und der bildenden Kunst zu folgen. Alt bewährte Motive und Werke, aber auch neue Serien werden im Atelier am Markt gezeigt.

Die Motive sind über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, neben de Stadtplatz und der Kirchengasse ist auch das Seeschloss Ort ein immer wiederkehrendes Motiv in den Serien des Künstlers. Mit seinen „Goldbildern“ machte sich Matthias Kretschmer bereits zu beginn seiner Karriere einen Namen, nach Serien in blau, grün und Silber steht die Farbe Gold erneut im Fokus der letzten Werkserie. Technisch sind die Werke weiterentwickelt, detaillierter und verspielter, den Bezug zu seiner Heimatstadt und all die Erinnerungen und Eindrücke kommen in jedem Motiv nach wie vor zum Vorschein.

Gmunden und seine schönsten Orte und Winkerl, inspiriert durch die Jugendjahre, interpretiert durch die Erlebnisse mit der Stadt und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern, gemalt in Acryl und Goldfarben. Zu sehen an einem besonderen Platzerl unserer Stadt – dem Atelier am Markt.

Die Vernissage findet am Faschings-Samstag, dem 14. Februar statt, unter Berücksichtigung der bunten Veranstaltungen am Abend ist die Eröffnung bereits um 16:00 Uhr angesetzt. Es darf in Kostümierung erschienen werden. Gmunden ist eine Stadt voller Motive, Traditionen und Bräuche, diese aufzugreifen ist eines der Vorsätze für 2026. Die Ausstellung kann bis Freitag, 27. Februar, während der Öffnungszeiten des Ateliers, besichtigt werden.