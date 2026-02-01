Vöcklabruck. Florian Baumgartner (35, Geschäftsführer der Werbeagentur „Die Gipfelstürmer“ leitete genau fünf Jahre lang als Bezirkvorsitzender die „Junge Wirtschaft Vöcklabruck“. Ende 2025 wurde Baumgartner zum Landesvorsitzenden der JW gewählt – im Bezirk folgt ihm nun eine Frau nach. Iris Lothring (34, „Lothring GmbH Vöcklabruck“) wurde einstimmig als neue Chefin alle jungen Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk gewählt. Mit einem starken Vorstandsteam an ihrer Seite: Moritz Wauschek (Ernst Winninger GmbH), Daniel Zauner (Malermeister Zauner GmbH) und Ing. Markus Jungwirth (emjot Design) stehen ihr als Stellvertreter zur Seite.

„Mit einem tollen Aktivteam von zahlreichen jungen Selbständigen werden wir wieder ein Programm bieten, das einen Mehrwert für alle bietet“, sagt Iris Lothring. „Wir werden alle Unternehmerinnen und Unternehmern unter 40 Vorträge, Workshops, Betriebsbesichtigungen anbieten, vor allem aber eines: ein Netzwerk, das es sonst nicht gibt. Ein Netzwerk mit echtem Mehrwert.“ Als Teil der Wirtschaftskammer soll die Junge Wirtschaft des Bezirks ihren Mitgliedern auch unternehmerische Heimat in der WKO bieten. Daher sind auch bei „den Jungen“ Service, Interessenvertretung und Bildung die Pfeiler ihrer Arbeit.

Motiviert und voller Elan starten die Iris Lothring und ihr Team in die kommenden drei Jahre. Mut, Ehrgeiz, die Risikobereitschaft und vor allem der Glaube an die eigene Idee zeichnen

junge Selbstständige aus. „Wir bieten ihnen Unterstützung in Unternehmensfragen sowie Hilfe in Problemsituation und treffen uns gerne auch zu gesellschaftlichen Events“, sagt Lothring, bevor sie mit rund 125 jungen Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Kick-Start-Night das Jahr eröffnete.