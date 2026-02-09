Im Rahmen des Schulunterrichts unterstützte die 1. Klasse der Praxisschule Bad Ischl unter der Leitung von Frau Mag. Dr. Sabine Elser-Neumaier den Fahrer Georg Frank, der an der diesjährigen Uniraid-Rallye teilnimmt. Die Uniraid ist eine Charity-Rallye durch die Wüsten Marokkos und findet von 7. bis 14. Februar 2026 statt. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist ihr karitativer Charakter: Jedes teilnehmende Fahrzeug muss einen Solidaritätsbeitrag von mindestens 40 Kilogramm mitführen.

Die Schülerinnen und Schüler engagierten sich bereits vor Weihnachten mit großem Einsatz. In der Schule wurden brauchbare Schulmaterialien sowie gut erhaltene Sportartikel gesammelt. Zusätzlich organisierte die Klasse einen Kuchenstand auf dem Wochenmarktgelände, bei dem fleißig Spenden gesammelt wurden. Mit dem Erlös konnten acht Nähmaschinen gekauft werden.

Am 5. Februar 2026 besuchte Georg Frank die Jugendlichen in der Schule. Bei diesem Treffen wurden ihm alle gesammelten Materialien offiziell übergeben.