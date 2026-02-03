LINZ/GMUNDEN. Prim.a Dr.in Reinhild Becker wurde zur neuen Leiterin der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation (AGR) am Salzkammergut Klinikum Gmunden der Oberösterreichischen Gesundheitsholding bestellt. Sie leitete die Abteilung bereits interimistisch seit November und folgte mit 1. Februar 2026 Prim. Dr. Peter Dovjak nach, der in den Ruhestand ging.

Die gebürtige Linzerin Prim.a Dr.in Reinhild Becker (44) studierte Medizin in Wien und arbeitet seit mehr als zehn Jahren an der AGR im Salzkammergut Klinikum Gmunden. Als Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für Innere Medizin mit Additivfach Geriatrie verfügt sie über umfassende Erfahrung in der Betreuung älterer PatientInnen mit komplexen Krankheitsbildern. Auch weiterhin werden die fachlichen Schwerpunkte der AGR Gmunden in der Behandlung von Multimorbidität, akuten internistischen Erkrankungen und funktionellen Einschränkungen nach akuten Ereignissen bei geriatrischen PatientInnen liegen.

Ein zentrales Anliegen der neuen Abteilungsleiterin ist die weitere Stärkung der multiprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychologie, Sozialarbeit und Überleitungspflege. „Eine moderne geriatrische Versorgung braucht das Wissen vieler Berufsgruppen – erst gemeinsam entsteht ein Versorgungskonzept, das medizinische Qualität und Menschlichkeit verbindet“, betont Prim.a Dr.in Becker.

Neben der klinischen Tätigkeit engagiert sich Prim.a Dr.in Becker in der Ausbildung des Nachwuchses. Sie ist an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität als Lektorin für Altersmedizin tätig sowie als Lehrbeauftragte an der FH für Gesundheitsberufe im Studiengang Ergotherapie.

Prim.a Dr.in Becker ist nicht nur beruflich eine absolute Powerfrau. Als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern ist sie auch familiär entsprechend gefordert. Gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern lebt die Primaria in Gmunden.

Die neue Leiterin der AGR folgt in dieser Funktion Prim. Dr. Peter Dovjak, der die Abteilung seit 16 Jahren geleitet hatte und seit November in Ruhestand ist. Prim. Dovjak hatte vor fast 40 Jahren im damaligen LKH Buchberg zu arbeiten begonnen, das 2009 ins heutige Salzkammergut Klinikum Gmunden eingegliedert wurde und hatte zudem bis zu seinem Ruhestand auch die Funktion als 1. Ärztlicher Direktor Stv. inne.

„Ich freue mich sehr über die Bestellung von Prim.a Dr.in Reinhild Becker zur Leiterin der Akutgeriatrie und Remobilisation am Salzkammergut Klinikum Gmunden. Sie bringt neben hoher fachlicher Expertise und langjähriger Erfahrung auch ein großes Verständnis für multiprofessionelle Zusammenarbeit und eine klare Vision für die Weiterentwicklung der geriatrischen Versorgung mit. Besonders erfreulich ist, dass sie als dreifache Mutter auch Vorbild für andere ist, wie sich eine Karriere in der Medizin und Familie vereinen lassen. Mein besonderer Dank gilt zudem Prim. Dr. Peter Dovjak, der die AGR über viele Jahre mit großem Engagement aufgebaut, geprägt und durch seine fachliche wie menschliche Kompetenz weit über das Salzkammergut hinaus sichtbar gemacht hat. Wir wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute“, so Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.