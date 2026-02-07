VÖCKLABRUCK. Seit Juli 2025 wird auf der Urologie im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck die RezumTM-Technik zur Behandlung von Patienten mit Prostatavergrößerung angewandt. Heißer Wasserdampf wird dabei gezielt für Zellschädigung und zur Verkleinerung des Organs eingesetzt.

Geschätzt die Hälfte aller Über-60-jährigen Männer in Österreich ist von einer gutartigen Prostatavergrößerung betroffen und das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Die Prostatavergrößerung ist eine der häufigsten Altersbeschwerden bei älteren Männern und die häufigste Ursache für Störungen beim Wasserlassen. Sie schränkt die Lebensqualität der betroffenen Patienten maßgeblich ein.

Auf der Abteilung für Urologie und Andrologie am Salzkammergut Klinikum (SK) Vöcklabruck wird seit einigen Monaten eine vielversprechende Behandlungsmethode angeboten: Bei der RezumTM-Technik („Resüm“ ausgesprochen) wird mittels einer speziellen Sonde an mehreren Stellen heißer Wasserdampf in die von der Prostata umgebende Harnröhre eingebracht. Der Wasserdampf kondensiert und die entstandene Wärme führt zu einer gezielten Zellschädigung. Dadurch sterben Zellen ab und das Organ wird kleiner.

„Der Eingriff erfolgt meist ambulant unter lokaler Betäubung und dauert nur 15 bis 30 Minuten. Danach müssen die Patienten kurzzeitig einen Katheter tragen, der allerdings nach wenigen Tagen entfernt wird“, so der verantwortliche Oberarzt Dr. Benedikt Schwaiger von der Abteilung für Urologie und Andrologie am SK Vöcklabruck.

Hauptzielgruppe für das minimal invasive Verfahren sind Männer mit fortgeschrittener gutartiger Prostatavergrößerung, die ausgeprägte Störungen beim Wasserlassen haben oder mit einem Dauerkatheter versorgt werden müssen. Voraussetzung für die Anwendung der RezumTM-Technik ist auch, dass den Patienten eine medikamentöse Therapie nicht geholfen hat, vom Katheter loszukommen und eine herkömmliche Operation der Prostata (wie Prostataresektion oder eine Laseroperation) nur schwer oder gar nicht in Frage kommt. Eine Überweisung vom Facharzt für Urologie ist dafür notwendig. In Oberösterreich wird die Methode bisher nur in wenigen anderen Spitälern angeboten.