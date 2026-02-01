Vöcklabruck. Das OKH lädt am 12. Februar zu Saxofour ein. Das österreichische Saxophonquartett kehrt nach 30 Jahren internationaler Karriere an seinen Gründungsort zurück – mit dem Programm „The Rhythm of the World“.

Vier Saxophone schaffen einen vielschichtigen Klang: von perkussiven Elementen über melodische Linien bis zu harmonischen Flächen. Das aktuelle Programm verbindet Jazz mit österreichischen Wurzeln und internationalen Traditionen. Technische Präzision trifft auf spielerische Leichtigkeit – mal improvisierte Passagen, mal durchkomponierte Arrangements. Die Band gründete sich 1991 bei den Austria Jazz Tagen in Vöcklabruck. Über 350 Konzerte folgten, internationale Tourneen durch Europa, Marokko, Kanada, die USA und Korea. Kollaborationen entstanden mit Maria João (Portugal), Don Alias (Percussion-Legende) und der koreanischen Gruppe Samul Nori.

Saxofour entwickelte über drei Jahrzehnte einen eigenen Sound. Thematische Alben entstanden: Weihnachtsprogramme, Mozart-Interpretationen, „Saxofour oparettet den Jazz“ – eine Neuinterpretation klassischer Operetten. Das Quartett verbindet verschiedene musikalische Welten zu einer kohärenten Sprache. Die musikalische Reise führte von den Anfängen in Oberösterreich bis auf internationale Bühnen. Trotz globaler Einflüsse und weltweiter Erfolge kehrt die Band regelmäßig zu ihren Wurzeln zurück. Das OKH wird dabei nicht nur Spielort, sondern Symbol für die Verbindung von lokaler Identität und universeller Musik. Das Konzert wird von der ehrenamtlichen Jazzgruppe des OKH kuratiert.

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche.

Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm