Die Wasserrettung Ebensee veranstaltete kürzlich am Vorderen Langbathsee eine Schauübung zum Thema Eisrettung, bei der interessierten Besucherinnen und Besuchern praxisnah gezeigt wurde, wie Rettungen in Notfällen am und im Eis ablaufen können.

Zu Beginn der Veranstaltung informierte die Wasserrettung über wichtige Einflussfaktoren auf die Eisbildung sowie über die erforderliche Eisdicke, um Gefahren besser einschätzen zu können. Anschließend folgten eindrucksvolle Demonstrationen verschiedener Rettungsmethoden.

Gezeigt wurden Maßnahmen der Selbstrettung, bei denen Betroffene sich selbst aus einer Notsituation befreien können, sowie der Laienrettung, unter anderem mit einfachen Hilfsmitteln wie Stock und Eisrettungsleiter.

Im Bereich der professionellen Rettung demonstrierten die Einsatzkräfte den Einsatz von Wurfsack, Seiltechnik, gesichertem Retten sowie Rettungsmaßnahmen mit dem Hochwasserboot. Den Abschluss der Schauübung bildete ein informativer Teil zum Thema Erste Hilfe, bei dem grundlegende Maßnahmen im Notfall erklärt und aufgezeigt wurden.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher war ebenfalls gesorgt: Bei Punsch und weiteren Getränken konnten freiwillige Spenden abgegeben werden.

Die Wasserrettung Ebensee bedankt sich herzlich bei allen Interessierten für ihr Kommen und das große Interesse an der wichtigen Arbeit der Einsatzorganisation.