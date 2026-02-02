Montagvormittag kam es im Skigebiet Feuerkogel in Ebensee zu einem schweren Skiunfall zwischen einem Snowboarder und einer Skifahrerin. Die 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Ein 18-jähriger Wiener war am 2. Februar 2026 gegen 11:10 Uhr gemeinsam mit seinem Vater im Skigebiet unterwegs. Der Snowboarder wollte die rote Piste mit der Nummer 1d befahren. Auf etwa halber Strecke kam er in einer Linkskurve in einem Flachstück aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz und rutschte mehrere Meter hangabwärts.

Skifahrerin am Pistenrand erfasst

Dabei prallte der 18-Jährige gegen eine am Pistenrand stehende 58-jährige Skifahrerin aus dem Bezirk Wels-Land. Die Frau stürzte auf die Piste und erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Bad Ischl geflogen, berichtet die Polizei.