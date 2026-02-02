Altmünster, 31. Jänner 2026. Im Rahmen der religiösen Abschlussfeier des zweiten Lehrgangs an der Berufsschule Altmünster – für Tourismuslehrlinge wurde eine Spende in Höhe von € 800,- an MOKI – Mobile Kinderkrankenpflege Oberösterreich übergeben. Die feierliche Übergabe erfolgte an die stellvertretende geschäftsführende Landesvorsitzende Frau Mag. Silber.

Der Spendenbetrag setzte sich aus mehreren engagierten Initiativen zusammen: dem Verkauf des Schulweins, organisiert von SR. Werner Mairinger, freiwilligen Beiträgen der Schülerschaft sowie einer Spendenaktion der Religionslehrerinnen Prof. Anita Schauer und Dipl.-Päd. Alexandra Schiffelhuber.

MOKI Oberösterreich ist eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation und Anbieter mobiler Hauskrankenpflege für Kinder und Jugendliche in Oberösterreich. Ziel von MOKI ist es, Kinder dort zu pflegen, wo sie sich am sichersten und geborgensten fühlen – in ihrem Zuhause. Die Betreuung erfolgt durch diplomierte Kinderkrankenpfleger:innen mit mehrjähriger Berufserfahrung, die Familien ganzheitlich begleiten und unterstützen.

Im Mittelpunkt der Arbeit von MOKI steht dabei stets das Kind und sein Umfeld. Pflege, Beratung und Begleitung erfolgen unter Berücksichtigung von Körper, Geist und Seele sowie mit großem Respekt gegenüber sozialen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten. Darüber hinaus engagiert sich MOKI aktiv für die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit.

Zu den zentralen Zielen von MOKI zählen unter anderem:

Pflege und Betreuung in der gewohnten Umgebung

Erkennen und Berücksichtigen individueller Bedürfnisse

Vermeidung bzw. Verkürzung von Krankenhausaufenthalten

Stärkung der Selbstständigkeit von Kindern und Bezugspersonen

Entlastung pflegender Angehöriger und Prävention von Überlastung

Unterstützung der Eltern, um Freiräume und Zeit für Geschwisterkinder zu schaffen

Begleitung von Familien in besonders sensiblen Lebensphasen bis hin zur Sterbebegleitung

Die Schulgemeinschaft der Berufsschule Altmünster zeigt sich stolz, mit dieser Spende einen Beitrag zur wertvollen Arbeit von MOKI leisten zu können, und plant bereits weitere Projekte, um die Mobile Kinderkrankenpflege auch künftig zu unterstützen.

Spendenmöglichkeit:

Unterstützung für MOKI Oberösterreich ist jederzeit möglich – entweder über das Online-Spendentool oder direkt per Überweisung:

IBAN MOKI OÖ:

AT42 3400 0001 0260 8925