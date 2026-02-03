Mit einem famosen 6:3-Auswärtssieg gegen Feldkirchen bei Graz und einem hart erkämpften Remis in St. Urban in Kärnten beenden Ebensees Ballkünstler den Grunddurchgang auf dem sensationellen zweiten Platz!

Eine geschlossene Teamleistung brachte den Erfolge gegen die Steirer am Samstag. Nach 0:2 – Rückstand drehten die Mukis das Spiel und gingen vor stimmungsvoller Kulisse als überraschend klarer Sieger von der Platte.

Punkte gegen Feldkirchen: Promberger, Bäuerle und Stift je 2.

Die Sonntagsmatinee im kärntnerischen St. Urban brachte einen in vielen Facetten kuriosen Spielverlauf. Zunächst konnte Jonas Promberger im Eröffnungsmatch den starken Polen Wiesniewski mit 3:2 besiegen. Martin Bäuerle blieb gegen den ehemaligen Teamspieler Dominique Plattner chancenlos. Im Duell der beiden Nachwuchsspieler konnte Ebensees Lionel Stift trotz teilweise komfortabler Führungen sein Spiel nicht gewinnen. Damit schien für Ebensee bereits der Zug abgefahren, denn Plattner gab sich keine Blöße und gewann seine drei Einzel sicher. Aber trotz 2:4 und 3:5-Rückstand setzten die Ebenseer den Gegner nochmals unter Druck. Martin Bäuerle ging als glücklicher 3:2-Sieger gegen Wiesniewski von der Platte. Damit musste im abschließenden Doppel die Entscheidung über Niederlage oder Remis aus Ebenseer Sicht fallen. Nach einem dreieinhalbstündigen Tischtenniskrimi retteten Promberger/Bäuerle mit furiosem Auftritt und glänzender Spiellaune durch den finalen 3:1-Doppelsieg das Remis und damit Rang 2 der Grunddurchgangstabelle.

Jetzt findet die Bundesliga in den Play-Off-Spielen ihre Fortsetzung.