Erstes Play-Off-Spiel – erster Sieg für Ebensee

SPG muki Ebensee ringt auswärts das junge Team von Kuchl mit 6:1 nieder und kämpft weiter voll mit um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Kommendes Wochenende kommt es zu den vorentscheidenden Spielen zu Hause gegen St. Urban (Samstag, 21.2., 15:00) und Kapfenberg 2 (Sonntag, 22.2., 10:00).

Im Finish des Grunddurchganges kam es kürzlich in St. Urban (Kärnten) zu einem Remis. Dabei war der ehemalige Nationalspieler Dominique Plattner die unüberwindbare Hürde für Ebensees Trio. Gegen Kapfenberg darf man gespannt sein auf das Antreten des österreichischen Nachwuchs-Superstars Luis Fegerl, der den Ebenseern im Grunddurchgang eine empfindliche Auswärtsniederlage bescherte.