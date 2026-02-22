Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich Sonntagvormittag auf der A1 Westautobahn bei Laakirchen ereignet. Der 38-jährige Unfalllenker erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der 38-jährige Mann aus der Schweiz war gegen 8:10 Uhr auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Im Gemeindegebiet von Laakirchen kam der Lenker laut Polizei rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte über einen Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. In weiterer Folge stieß das Fahrzeug gegen die Lärmschutzwand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in seinem Kastenwagen eingeklemmt.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Ein unmittelbar vor ihm fahrender 33-jähriger Verwandter sowie weitere Verkehrsteilnehmer leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeugwrack, der Notarzt begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass der 38-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Westautobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme total gesperrt. Der Angehörige des Verstorbenen wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.