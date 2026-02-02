Altmünster, 30. Jänner 2026.

Herzlich gratulieren wir den zehn frisch gebackenen Absolvent:innen zum erfolgreichen Abschluss der Zusatzausbildung und zum Erwerb des Zertifikats „Vegan-vegetarische Fachkraft“.

Nach intensiven Monaten des Lernens, Experimentierens und kontinuierlichen Verfeinerns ihres handwerklichen Könnens stellten die Teilnehmer:innen ihr Wissen im Rahmen einer anspruchsvollen Abschlussprüfung unter Beweis. Neben einer fundierten theoretischen Prüfung überzeugten sie insbesondere im praktischen Teil mit kreativen, geschmacklich ausgewogenen und optisch ansprechenden Gerichten, die das hohe Qualitätsniveau dieser Zusatzausbildung eindrucksvoll widerspiegelten.

Die präsentierten kulinarischen Kreationen zeugten nicht nur von umfassendem Fachwissen, sondern auch von großer Leidenschaft, Innovationsgeist sowie einem tiefen Verständnis für pflanzliche Zutaten, Aromenvielfalt und nachhaltige Ernährung. Die Absolvent:innen zeigten eindrucksvoll, wie zeitgemäße vegane und vegetarische Küche auf höchstem Niveau umgesetzt werden kann.

Ein besonderer Dank gilt den engagierten Ausbilder:innen und Prüfer:innen Frau Brigitte Lindinger, BEd, Dipl.-Päd. Barbara Labmayer sowie Alfred Koblmüller, BEd, die mit ihrer fachlichen Expertise und ihrem Einsatz maßgeblich zum Erfolg des Lehrgangs beigetragen haben. Ermöglicht wurde diese Zertifizierung durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Vegucation Österreich.

Wir gratulieren den zertifizierten vegan-vegetarischen Fachkräften sehr herzlich und freuen uns darauf, ihren weiteren kulinarischen Weg mit großem Interesse zu verfolgen.

Ein positiver Ausblick rundet diese Entwicklung ab: In Oberösterreich wurden bereits zwei Betriebe für die Lehrausbildung zur Fachkraft für vegetarische Kulinarik zugelassen – ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Gastronomie.