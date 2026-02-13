Freitagnachmittag löste das Verschwinden zweier Fünfjähriger in St. Wolfgang im Salzkammergut eine umfangreiche Suchaktion aus. Die Kinder hatten sich beim Versteckspiel weiter entfernt als angenommen.

Gegen 15:25 Uhr spielten zwei Fünfjährige aus dem Bezirk Gmunden im Bereich des Kindergartens in St. Wolfgang im Salzkammergut mit dem Vater eines der Kinder Verstecken. Nachdem dieser die Kinder auch nach längerer Suche nicht mehr finden konnte, verständigte er nach etwa einer Stunde die Polizei. Gemeinsam mit rund 20 Gemeindebürgern hatte er zuvor vergeblich im Ortsgebiet gesucht.

Großangelegte Suchaktion

Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wurden mehrere Polizeistreifen, die Bereitschaftseinheit, eine Diensthundestreife, ein Drohnenpilot, der Bergrettungsdienst sowie die Feuerwehr alarmiert. Zusätzlich meldeten sich etwa 30 Bürger, um die Suche zu unterstützen.

Kinder wohlauf aufgefunden

Gegen 17:40 Uhr konnten die beiden Kinder schließlich rund 1,3 Kilometer vom ursprünglichen Spielort entfernt wohlauf gefunden werden, berichtet die Polizei.