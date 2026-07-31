Obertraun; Am Samstag, 8. August 2026, findet in der Obertrauner Traunau im rustikalen „Stangenzelt“ das Waldfest der Ortsmusikkapelle Obertraun statt.

Ab 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm. Für Blasmusik-Unterhaltung sorgen zunächst die Musikkapelle Kumitz und die „Goisern Böhmische“. Im Anschluss übernehmen „Die M&Ms“ die Bühne und werden für Stimmung, Tanz und Unterhaltung im Festzelt sorgen.

Großes Programm für kleine Gäste!

Auch für alle kleinen Festbesucher gibt es ein umfassendes Programm: Ponyreiten, eine Hüpfburg und der Mini-Armbruststand sorgen dafür, dass auch den jungen Besuchern nicht langweilig wird!

Zweites Bubble-Soccer-Turnier in der Welterberegion: A Riesen-Gaudi zum Kugeln!

Bereits am Nachmittag steht Action auf dem Programm: Das zweite Obertrauner Bubble-Soccer-Turnier geht in die nächste Runde! Mitmachen kann jeder – egal ob Freunde, Vereine, Stammtische oder Firmen.

Eine Mannschaft besteht aus mindestens vier Spielerinnen und Spielern, beliebig viele Ersatzspieler sind möglich. Selbstverständlich sind auch Mixed-Teams herzlich willkommen. Gespielt wird – abhängig von der Anzahl der Anmeldungen – ab ca. 13 Uhr im Mühlbachstadion. Die Bubbles werden vom Veranstalter natürlich bereitgestellt. Für die Organisation des Turniermodus ist eine Voranmeldung erforderlich.

UND das Beste: Unter allen teilnehmenden Teams werden attraktive Preise verlost – darunter ein Hüttenabend auf der Obertrauner Sarsteinhütte inklusive Bratlessen sowie ein Fass „Heller Freude“.

Mit dem Besuch des Waldfestes unterstützt man gleichzeitig den Musikernachwuchs der Ortsmusikkapelle Obertraun, denn der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Nachwuchsarbeit zugute. Der Eintritt ist frei.

Die Musikerinnen und Musiker der Ortsmusikkapelle Obertraun freuen sich auf zahlreiche Besucher und einen geselligen Sommerabend in der Traunau!

Waldfest der Ortsmusikkapelle Obertraun – Samstag, 8. August 2026, Festplatz Traunau – Eintritt frei:

+ ab ca. 13 Uhr Bubble-Soccer Turnier für „Jedermann&Jederfrau“ im Mühlbachstadion,

+ ab 18 Uhr Blas- und Tanzmusik im Festzelt, Kinderprogramm;