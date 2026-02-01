Der Einladung der Jungen Wirtschaft Gmunden zur Veranstaltung „Wellness & Business“ in der Eurotherme Bad Ischl folgten 25 JungunternehmerInnen aus der Region. Ziel des Abends war es, einen Blick hinter die Kulissen des Tourismus- und Dienstleistungsbetriebs des Inneren Salzkammerguts zu werfen.

Im Rahmen einer Führung durch die Therme erhielten die TeilnehmerInnen spannende Einblicke in den laufenden Thermenbetrieb. Mag. Johannes Mathes (Leiter Therme & Therapie) vermittelte dabei Wissenswertes über Organisation, Abläufe und die wirtschaftliche Bedeutung der Eurotherme für die Region. Ein weiterer Fokus lag auf der Saunawelt, die vom Saunameister vorgestellt wurde – von den unterschiedlichen Saunatypen bis hin zu den Konzepten hinter dem Wohlfühlangebot. Auch die exklusive „Sky Lounge“, ein eigener Wellnessbereich nur für Hotelgäste, sorgte für großes Interesse.

Zum Abschluss gab es in der Hotellobby eine offene Fragerunde und anschließendem Networking. Dabei wurde deutlich: Wellness ist weit mehr als reine Erholung – es ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region.

Peter Seebacher, JW-Ortsvorsitzender Inneres Salzkammergut, betonte:

„Die Eurotherme Bad Ischl zeigt eindrucksvoll, wie Tourismus, Dienstleistung und regionale Wertschöpfung zusammenspielen. Genau solche Einblicke machen JW-Veranstaltungen besonders spannend.“

Der Abend bot eine gelungene Mischung aus Information, Austausch und Inspiration – und zeigte, wie vielfältig Unternehmertum ist.